Полковник объяснил приезд Белоусова в Минск

Президент России Владимир Путин «решил обкатать» нового министра обороны Андрея Белоусова во время поездки в Минск, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. В беседе с NEWS.ru он отметил, что глава военного ведомства должен познакомиться с личным составом в Белоруссии.

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Это ведь учения Союзного государства. Да, приехал Белоусов. Путин решил его обкатать. Министру надо знать, какой армией он руководит, какое оружие у нее находится. Он должен привыкать к планированиям, докладам, указаниям, познакомиться с личным составом, — пояснил Баранец.

Он напомнил, что сейчас проводятся совместные учения России и Белоруссии, приводится в боеготовность тактическое ядерное оружие. По словам Баранца, в Минск прилетело не все военное руководство России: прибыли те люди, которые имеют непосредственное отношение к планированию тактических ядерных ударов, к отработке союзнических команд и решений.

Белоусов на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным ранее заявил, что в настоящее время как никогда необходимо тесное взаимодействие России и Белоруссии. По его словам, сотрудничество стран позволит своевременно реагировать на военно-политическую обстановку и принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.