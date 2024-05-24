Резолюция по «геноциду» в Сребренице носит ярко выраженный политизированный и антисербский характер. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства. Газета.Ru

«Этот документ является очередной безответственной попыткой западников переписать историю и закрепить отвечающую их геополитическим интересам трактовку обстоятельств, связанных с межнациональным конфликтом на территории бывшей Югославии», — прокомментировала она ситуацию. Lenta.ru

По словам Захаровой, резолюция носит ярко выраженный политизированный и антисербский характер. «За демагогическими рассуждениями гуманитарного характера отчетливо прослеживается намерение возложить всю ответственность за югоконфликт на сербский народ, тем самым наказать его за свободомыслие, самостоятельность и нежелание «прогибаться» под натовские распоряжения», — указала она. ТАСС