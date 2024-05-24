СМИ: конференция по Украине пройдет без важного представителя Китая

Швейцарская конференция по Украине, вероятно, пройдет без высокопоставленного представителя Китая - главы МИД КНР Ван И. Об этом Politico рассказали два высокопоставленных дипломата ЕС.

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По словам собеседников Politico, Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в одно время с конференцией. Принять участие во встречи должны главы МИД. При этом Politico отмечает, что Китай и раньше заявлял, что не отправит в Швейцарию представителей высокого ранга, если там не будет России.

В июне 2024 года Швейцария планирует провести международную конференцию по урегулированию на Украине. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что провести этот форум предложила Украина. Одной из своих целей Кассис называл привлечение России к переговорам.

В Москве уже заявили, что не примут участие в конференции: российские власти считают, что там будет продвигаться «формула Зеленского» без учета интересов всех сторон.

До последнего времени было неизвестно, примет ли Китай участие в конференции. Как сообщало Bloomberg, этот вопрос особенно важен для швейцарских властей: если Пекин согласится присутствовать, инициатива получит статус «заслуживающей доверия».

Посол Китая в Швейцарии Ван Шитин заявлял, что Пекин допускает свое участие в конференции. При этом власти Китая подчеркивали, что будут участвовать только в том формате, который признают и Россия, и Украина.