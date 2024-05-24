В Кремле анонсировали следующий зарубежный визит Путина

Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею готовится, даты будут сообщены своевременно. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил прес-серетарь главы государства Дмитрий Песков. Вечерняя Москва

«Как известно, действительно у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки», — сказал он. RT на русском

Ранее СМИ сообщали, что правительство Китая недовольно планами президента России совершить поездку в Северную Корею. Уточнялось, что председатель КНР Си Цзиньпин испытывает беспокойство из-за укрепления связей Москвы и Пхеньяна. По словам журналистов, Китай стремится развивать двустороннее сотрудничество с Россией, но не трехсторонние связи, о которых говорил Путин. News.ru