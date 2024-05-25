Визит Путина в Белоруссию завершился

Официальный визит президента России Владимира Путина в Белоруссию завершен. Об этом написал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

«На часах 00:00. Официальный визит Владимира Путина в Республику Беларусь завершен», — отмечается в публикации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков оценил встречу Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко словами «хорошо они посидели». Диалог двух лидеров продлился до трех часов ночи. «Это было очень насыщенное общение, очень глубокое», — отметил Песков.

Путин прибыл в белорусскую столицу вечером 23 мая с двухдневным официальным визитом. В Кремле заявили, что визит проходит по приглашению принимающей стороны.