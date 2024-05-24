В Минске началась официальная встреча Путина и Лукашенко

В Минске во Дворце независимости началась официальная встреча президента России Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Белоруссия».

Как следует из публикации, Путин встретился с Лукашенко на дворцовой площади перед рабочей резиденцией президента Белоруссии. Их приветствует почетный караул.

Как раннее сообщил Лукашенко, приоритетной темой на переговорах с главой российского государства станет тема безопасности.