Сенатор Андрей Климов прокомментировал сообщение о том, что еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий упоминал покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо в разговоре с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. RT на русском

«История, когда премьера суверенной страны в ходе телефонного разговора пытается отчитать еврокомиссар, абсолютно дикая. Мне кажется, европейский дипломат что-то напутал. Грузия не входит в Евросоюз, поэтому на каком основании он вообще звонит Кобахидзе», — сказал Климов. Газета.Ru

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии. В разговоре, отметил Кобахидзе, еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», и, перечисляя эти меры, добавил: «Посмотрите, что произошло с Фицо, и вы должны быть очень осторожным». Деловая газета «Взгляд»