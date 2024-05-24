Страны Запада сейчас находятся в замешательстве из-за того, что стратегическая инициатива в конфликте с Украиной полностью перешла к Российской Федерации, поэтому раздаются разноплановые заявления и оценки. Об этом заявил директор Служба внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

"Западные элиты находятся в определенном замешательстве, вызванном тем, что они осознали тот факт, что стратегическая инициатива на поле боя полностью перешла ВС РФ", — сказал Нарышкин.

Он обратил внимание на то, что такая ситуация в конфликте сложилась после того, как в течение 1,5 лет западные политики по одному или все вместе "бубнили" о так называемом стратегическом поражении российской армии на поле боя.

По мнению главы СВР, Запад не готов искать компромиссные решения для урегулирования украинского конфликта.

На прошлой неделе Нарышкин заявлял, что Служба внешней разведки России располагает информацией о том, что некоторые политики Запада допускают развязывание большой войны с целью удержания своего превосходства в мир.