Политолог рассказал о сенсации на конференции по Украине в Швейцарии

Президент США Джо Байден не посетит конференцию по Украине в Швейцарии, так как будет собирать деньги на избирательную кампанию, сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он назвал это сенсацией.

Марков отметил, что Байден приедет на саммит G7 в Италию, но вернется в США перед началом конференции в Швейцарии. Это объясняется необходимостью собирать средства на избирательную кампанию, объяснил политолог.

Это говорит, что конференция в Швейцарии по Украине почти проваливается. Это утечки. А официально все подтвердится уже в начале июня. Это сенсация, — констатировал Марков.

Ранее Марков предположил, что король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа привез президенту РФ Владимиру Путину тайное послание. Оно может содержать тайное предложение от Байдена об условиях мира на Украине. Политолог также предположил, что накануне форума в Швейцарии американский лидер хочет договориться с Россией.

До этого Марков заявлял, что президент Сербии Александр Вучич подключил жену Тамару к лавированию между Западом и Россией. Так он прокомментировал ее встречу с первой леди Украины Еленой Зеленской. По его мнению, Сербию нельзя считать независимым государством, поскольку она находится под огромным давлением НАТО и Европейского союза.