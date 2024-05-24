Украинцам необходимо самостоятельно решить вопрос о легитимности Владимира Зеленского, однако рейтинги политика свидетельствуют о том, что население страны в нем разочаровано. Об этом заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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По словам Полинского, вопрос о том, легитимен Зеленский или нет, «носит очень внутренний характер».

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«Я думаю, что решать украинцам, и сегодня на встрече я ответил на обвинения представителя киевского режима, заявив, что им необходимо сначала убедить самих украинцев в позиции о якобы легитимности президента Зеленского», - заявил первый зампостпреда РФ при ООН.

При этом он отметил, что сегодня Зеленского поддерживают «лишь 17%» граждан страны, однако украинцам не дали возможности самостоятельно решить вопрос о том, «легитимен или нелегитимен их президент».

«Выбор им навязывается», - заметил дипломат.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за действующего в стране военного положения. Противники Зеленского указывают, что по закону в такой ситуации и.о. президента должен стать председатель Верховной рады.

В свою очередь некоторые украинский и европейские политологи считают, что Зеленский не дает согласия на проведение выборов из-за страха потерять свой пост на фоне низкой популярности.