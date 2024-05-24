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В ФСБ рассказали, кто стоит за конфликтами России и Молдавии

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что страны НАТО втягивают Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

Отношения с Молдавией Бортников прокомментировал на заседании Совета руководителей спецслужб СНГ. По его словам, на примере Кишинева можно наблюдать, как работают «инструменты внешнего управления».

Названа дата референдума о вступлении Молдавии в ЕС

По словам Бортникова, руководство Молдавии фактически лишилось политической самостоятельности. Глава ФСБ добавил, что теперь Молдавии грозит отказ от национальной идентичности и государственности в целом.

«Альянс буквально втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией», - заявил Бортников.

В марте МИД Молдавии объявил одного из сотрудников посольства России персоной нон грата. В министерстве также выразили протест из-за открытия российских избирательных участков в Приднестровье. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это частью антироссийской кампании, которую проводят в Кишиневе.

Она подчеркивала, что Молдавия взяла курс на «полное разрушение» отношений двух стран, имеющих глубокие исторические корни. Захарова отмечала, что решения молдавских властей не останутся без ответа.

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