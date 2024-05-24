Глава ФСБ заявил о переходе Киева к тактике тотального террора

Украина перешла к тактике тотального террора, не имея реальных возможностей на поле боя.

Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

"США, Британия и их союзники по НАТО в стремлении сохранить глобальное доминирование применяют весь арсенал гибридной войны против несогласных с их политикой суверенных государств, включая поддержку откровенно террористических режимов, - подчеркнул Бортников. - Так, власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору. Ведутся систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Проводятся диверсионные вылазки в наше приграничье".

Кроме того, отметил он, "спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу по вовлечению в террористическую деятельность молодежи и подростков путем пропаганды проукраинских националистических формирований в социальных сетях".

"Хочу особо подчеркнуть, что именно под непосредственным давлением западных покровителей Украина последовательно срывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта", - заявил он.

Вместо этого, по словам главы ФСБ, "происходит тиражирование неработающих, искусственных так называемых формул мира".