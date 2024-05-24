Полянский прокомментировал позицию Запада насчет ударов по объектам РФ

На Западе не питают иллюзий на счет того, какими могут быть последствия, если Киев будет использовать их вооружения для нанесения ударов по целям, расположенным на территории России. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Я не думаю, что у них есть какие-либо иллюзии по этому поводу», - приводит его слова РИА Новости.

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Дипломат также отметил, что Москва сосредоточена на достижении поставленных целей в рамках СВО, поэтому «не отвлекается на позиции отдельных западных лидеров».

«Причем они будут лгать в обоих случаях, поскольку, как мне кажется, они привыкли к этой лжи и дезинформации международного сообщества», - добавил он.

Ранее Полянский допустил, что накаленная обстановка на Ближнем Востоке может ухудшиться из-за гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.