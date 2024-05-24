Путин обратился к новому президенту Вьетнама

Президент России Владимир Путин поздравил президента Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Лама с его избранием на соответствующий пост. В своем обращении российский лидер выразил на дальнейшее сотрудничество между Вьетнамом и Россией. Обращение опубликовано на сайте вьетнамского издания Vietnam+.

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«Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вьетнамско-российские отношения динамично развиваются. Он выразил надежду, что на своем посту То Лам продолжит способствовать конструктивному двустороннему сотрудничеству во всех сферах на благо всего мира», — отмечается на сайте издания.

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Также авторы подчеркивают, что отношения России и Вьетнама способствуют укреплению безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия и Вьетнам взаимодействуют друг с другом, развивая двусторонние отношения. Ханой также является в настоящий момент кандидатом на вступление в БРИКС. Власти страны прорабатывают все юридические нюансы для вступления в объединение стран.