Полянский рассказал о последствиях гибели Раиси

Гибель в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел этой страны Хосейна Амира Абдоллахиана способна еще сильнее накалить и без того напряженную обстановку на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

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По его словам, в настоящее время все стороны демонстрируют сдержанность в отношении случившегося.

«Это зависит от того, как будет использоваться [ситуация] и каковы будут последствия. Опять же, давайте не торопиться с выводами и не гадать, пока наши иранские друзья не завершат расследование. На мой взгляд, пока все стороны стараются вести себя достаточно сдержанно в данной ситуации», — заявил дипломат.

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Он отметил, что не готов судить о возможной причастности к авиакатастрофе других стран, так как составление выводов относительно случившегося является прерогативой правительства Ирана.

Вертолет потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель президента и его делегации.