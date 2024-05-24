Путин передал Лукашенко привет от Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко привет от председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает «Ура.ру».

«После выборов это один из первых визитов, после Китайской Народной Республики — наших друзей. Мы обсудим наши отношения и в контексте с Китайской Народной Республикой», — заявил президент Белоруссии.

На это российский лидер ответил ему, что председатель КНР вспоминал о нем «добрым словом».

В ночь на 24 мая Путин прибыл в Минск с официальным визитом. Он встретился с лидером Белоруссии. Будут обсуждаться учения по применению ядерного оружия и спецоперация на Украине.