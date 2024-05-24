Путин намерен обсудить с Лукашенко в Минске вопросы безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Белоруссию намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности.

"Многое сделано (в белорусско-российских отношениях - прим. ТАСС) нашими коллегами (членами правительств Белоруссии и России - прим. ТАСС) за последнее время при непосредственно нашем участии и поддержке. Сегодня и завтра все это обсудим, в том числе вопросы безопасности, которым вы уделяете большое внимание. Здесь тоже есть, о чем поговорить. Все у нас стабильно, благополучно складывается", - сказал Путин во время встречи с Лукашенко, которая проходит в аэропорту Минска.