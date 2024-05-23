Путин и Лукашенко начали переговоры в аэропорту Минска

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, самолет Путина приземлился в аэропорту Минска. Там его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Отмечается, что главы государств начали переговоры прямо в аэропорту.

Напомним, что инициатором встречи стал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Лукашенко пройдут 24 мая в минском Дворце Независимости - сначала в узком кругу, а затем в расширенном составах. Предполагаемыми темами обсуждений станут состояние и перспективы развития белорусско-российских отношений, а также международная повестка.

Поездка в Белоруссию стала вторым зарубежными визитом Путина после переизбрания. Первая была совершена в Китай, а третий госвизит президент РФ совершит в Узбекистан 26-27 мая.