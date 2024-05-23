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Путин прибыл в Минск с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом.

Путин прибыл в Минск с официальным визитом
© РИА Новости

Как пишет РИА Новости, самолёт российского президента приземлился в аэропорту Минска.

В аэропорту российского лидера встречал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

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