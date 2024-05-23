Путин прибыл в Минск с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом.
Как пишет РИА Новости, самолёт российского президента приземлился в аэропорту Минска.
В аэропорту российского лидера встречал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ранее белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсудят в Минске предстоящие учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия.