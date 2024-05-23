Переизбран председатель Общественного совета при Россотрудничестве

Игорь Чайка переизбран председателем Общественного совета при Россотрудничестве. Об этом говорится на странице Общественного совета во Вконтакте.

Он возглавляет орган общественного контроля с 2021 года.

Заместителем председателя избран генеральный директор компании «Ладога менеджмент», куратор по вопросам устойчивого развития ПАО «Сибур Холдинг» Кирилл Шамалов. Полномочия почетного президента продолжит выполнять ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Заседание Общественного совета состоялось на площадке Общественной палаты.