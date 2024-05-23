Россия расширит дипломатическое присутствие в Африке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена расширить свое дипломатическое присутствие в странах Африки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время приема по случаю Дня Африки. По словам Лаврова, в данный момент Россия готовится к открытию своих дипломатических миссий в Южном Судане, Нигере и Сьерра-Леоне.

«Сейчас готовимся к открытию полноценных дипломатических миссий в Сьерра-Леоне, Нигере и Республике Южный Судан», — заявил он.

Ранее Лавров провел встречу с главой МИД Сирии Микдадом.