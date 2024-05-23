Захарова обвинила Финляндию в «охоте на ведьм»

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова осудила инициативу о запрете на продажу недвижимости россиянам в Финляндии как проявление «охоты на ведьм». Комментарий Захаровой размещен на сайте ведомства.

Заявление было сделано после того, как министерство обороны Финляндии выступило с инициативой о таком запрете, аргументируя это представляемой такой покупкой угрозой безопасности страны. В финском ведомстве посчитали, что недвижимость может использоваться «для проведения разведывательной, диверсионной и иной враждебной деятельности».

«Исходя из такой извращенной логики, можно предположить, что, по мнению финских властей, и миллионы российских туристов, ежегодно до недавнего времени приносивших сотни миллионов евро в финский бюджет в виде налогов от индустрии гостеприимства, также делали это лишь бы навредить безопасности Финляндии», — ответила на это Захарова.

17 мая рабочая группа финского министерства обороны предложила не выдавать разрешение на приобретение недвижимости россиянам. Нововведение не затронет граждан с постоянным действующим видом на жительство в Финляндии либо в другой стране ЕС, а также лиц с двойным гражданством.