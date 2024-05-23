Небензя: принятие резолюции ГА ООН по Сребренице откроет ящик Пандоры

Принятие резолюции в Генеральной Ассамблее ООН по геноциду в Сребренице откроет ящик Пандоры и, вероятно, приведет к продвижению других подобных резолюций, Россия предупреждала об этом соавторов документа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Сегодняшнее голосование было провальным для инициаторов этой резолюции, за нее проголосовало меньше членов ГА, чем не поддержало ее. Мы предупреждали соавторов до голосования <...>, что дело для них может кончиться плохо, это не будет беспроблемное принятие, это обнажит раны геноцидов, которые не были упомянуты таковыми у многих стран, где такие события происходили, и что это откроет ящик Пандоры", - сказал он журналистам после голосования, отметив, что принятие резолюции стало для ее инициаторов пирровой победой.