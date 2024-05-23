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Небензя заявил, что принятие резолюции ГА ООН по Сребренице откроет ящик Пандоры

Принятие резолюции в Генеральной Ассамблее ООН по геноциду в Сребренице откроет ящик Пандоры и, вероятно, приведет к продвижению других подобных резолюций, Россия предупреждала об этом соавторов документа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя: принятие резолюции ГА ООН по Сребренице откроет ящик Пандоры
© РИА Новости
"Сегодняшнее голосование было провальным для инициаторов этой резолюции, за нее проголосовало меньше членов ГА, чем не поддержало ее. Мы предупреждали соавторов до голосования <...>, что дело для них может кончиться плохо, это не будет беспроблемное принятие, это обнажит раны геноцидов, которые не были упомянуты таковыми у многих стран, где такие события происходили, и что это откроет ящик Пандоры", - сказал он журналистам после голосования, отметив, что принятие резолюции стало для ее инициаторов пирровой победой.
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