Лавров поблагодарил страны Африки за позицию по Украине

Страны Африки противостоят русофобской кампании Запада и попыткам втянуть их в украинский кризис. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на приеме с иностранными дипломатами по случаю Дня Африки.

"Хотел бы выразить признательность африканским друзьям за ответственную позицию по украинскому кризису. Я уже упоминал о соответствующей инициативе стран континента, вы продолжаете быть привержены справедливым оценкам, справедливым подходам, невзирая на навязчивые попытки втянуть африканские страны в русофобскую кампанию Запада", - обратился он к африканским коллегам.

Глава российской дипломатии отметил особый потенциал сотрудничества России и Африки.