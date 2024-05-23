В Госдуме разъяснили, какие активы могут изъять у США по указу Путина

Россия впервые сделала реальный шаг в вопросе соразмерной компенсации в случае изъятия собственных суверенных активов. Этому посвящен указ, который подписал президент РФ Владимир Путин. Как он будет работать, рассказал "РГ" председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ). Ряд нюансов также назвали юристы.

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Прошло уже более двух лет с того момента, как западные страны заморозили суверенные российские активы на сумму около 300 млрд долларов США.

Согласно указу, в ответ на экспроприацию Соединенными Штатами Америки российских активов может быть запущен механизм прекращения прав собственности на американское имущество и обращение его в доход государства.

Что могут изъять

"Это правильный шаг по защите интересов государства и собственников, чьи активы были заморожены в результате санкций", - заявил Гаврилов.

По его словам, речь идет о доступных в России американских активах в различных формах. В частности, о принадлежащих нерезидентам российских государственных ценных бумагах - государственных и корпоративных облигациях, акциях отечественных эмитентов, о предоставленных внешних кредитах, о средствах на депозитах в наших банках.

"Кроме того, есть финансовые активы иностранных компаний, продаваемых иностранными владельцами, которые ожидают вывод средств за рубеж от их реализации, - напомнил депутат. - Значительная часть таких активов была "заморожена" на специальных счетах типа "С" в российских финансовых организациях".

Кроме того, на рынке, продолжил глава комитета, представлено и имущество работающих в нашей стране структур американского происхождения. Как уточнил Гаврилов, к таким объектам имущества могут относиться недвижимость, оборудование, транспорт и прочее.

"Кроме того, не нужно забывать, что право на технологию тоже является имущественным активом, также может быть внесено в качестве вклада в уставный капитал", - назвал ещё один вариант Гаврилов.

Правительству поручено в течение четырёх месяцев внести необходимые изменения в законы для реализации указа.

Какой прописан механизм

В свою очередь юрист Илья Русяев пояснил, что сначала российский гражданин или юрлицо должны обратиться в суд с иском об установлении факта незаконного изъятия его имущества государственными или судебными органами США.

"Если суд признает изъятие имущества неправомерным, он направляет материалы в Правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями в РФ", - уточнил он.

На следующем этапе комиссия определяет конкретные американские активы на территории России, которые могут быть использованы для компенсации ущерба правообладателю.

Сколько в РФ активов

Русяев уточнил, что в январе 2023 года в России находилось западных активов на 288 млрд долларов, а по данным на конец 2023 года - на 215 млрд, из которых на 98,3 млрд приходилось на Кипр и 50,1 млрд на Нидерланды.

"Таким образом, объем потенциальных американских активов для компенсации ущерба российской стороне существенный. Это своего рода "зеркальный" ответ на возможную конфискацию замороженных российских активов на Западе объемом до 300 млрд", - резюмировал эксперт.

По его оценке, создается прецедент для возможной широкомасштабной экспроприации (фактической национализации) активов американских компаний, физических лиц и самих США на территории России в качестве ответных мер.

Нюансы законодательства

Об особенностях реализации указа также рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Он напомнил, что и Соединенные Штаты, и Евросоюз открыто заявляют о том, что как минимум доходы от замороженных активов будут переданы Украине. Так что в такой ситуации России необходимо иметь правовые механизмы, позволяющие дать незамедлительный ответ на действия недружественных стран.

"Примечательно, что непосредственно законы, создающие необходимую нормативную базу, в нашей стране уже имеются, - отметил Хаминский. - Принятый указ, по сути, устанавливает порядок реализации перечисленных правовых актов в актуальных условиях".

Однако, по его словам, имущества, принадлежащего непосредственно американскому государству, на территории России не так много, так что очевидно, что взыскание может быть наложено на корпоративные и частные активы.

Он также пояснил, почему кабмину дано четыре месяца на реализацию. Дело в новеллах в области процессуального права.

"Предлагается в рамках одного судебного дела устанавливать факт необоснованного изъятия российских активов и сразу же решать вопрос о прекращении права собственности на имущество США и связанных с ним лиц и его обращении в доход правообладателей, то есть государства или ЦБ РФ", - пояснил Хаминский.

Нынешнее же процессуальное законодательство предусматривает, что если суд при рассмотрении заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение, усматривает спор о праве, то далее рассмотрение происходит в порядке искового производства. Так что понадобится внесение изменений в действующее законодательство.