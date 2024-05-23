Сенатор Алексей Пушков сообщил, что Соединенные Штаты Америки в своем стремлении ввязаться в конфликт на территории Украины рискуют в большей степени, чем это было во время войны во Вьетнаме. Соответствующее заявление в четверг, 23 мая, он сделал в своем микроблоге.

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— Разница же в том, что на сей раз западные адепты «победы любой ценой» рискуют неизмеримо больше, чем те, кто принял роковое решение направить сначала инструкторов, потом спецназ, а потом и регулярные войска во Вьетнам, — констатировал Пушков.

По мнению сенатора, несмотря на активные агитации в участии в конфликте на Украине, сейчас никакой «теории победы» Запада там нет, следует из публикации в Telegram-канале.

Несколькими днями ранее экс-заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что правительству Штатов необходимо дать разрешение украинской армии производить атаку на территорию России.

До этого Украина обратилась к Соединенным Штатам Америки, чтобы те сняли ограничения на использование оружия для ударов по территории России. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей правительства и Пентагона.