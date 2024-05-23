Кадыров назвал свою мечту в отношении Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с журналистом назвал свою мечту в отношении Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском». Lenta.ru

«У меня мечта — посадить Зеленского в подвал наш в Чечне», — сказал Кадыров. Так он ответил на вопрос корреспондента телеканала о том, какая судьба ждет Зеленского. Ura.Ru

Также глава Чечни рассказал о своем отношении к поставкам западных вооружений на Украину. По его словам, сколько бы оружия страны Запада не отправили Киеву, победу в конфликте все равно одержит Россия. Российская газета