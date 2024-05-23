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Песков оценил призывы разрешить Украине бить по РФ американским оружием

Чиновники в Вашингтоне «усердно и безответственно» повышают уровень напряженности в зоне украинского конфликта, заявляя о необходимости разрешить Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, фрагмент из интервью которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Как сказал представитель президента РФ, «горячие головы» в США активно подливают масло в огонь. Их позиция о том, что Украине надо дать право атаковать объекты в РФ при помощи американских вооружений, опасна своими последствиями. В то же время Песков подчеркнул, что никакие установки и снаряды не помогут Киеву изменить ситуацию на поле боя.

«Они (американские чиновники — «Газета.Ru») делают хуже украинскому народу», — добавил пресс-секретарь Кремля.

Госдеп США одобрил идею ударов ВСУ по России

22 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна сама принимать решения о поражении объектов в глубине территории РФ. При этом он отказался пояснять, готов ли Вашингтон снять ограничения на применение американского оружия при проведении Киевом подобных операций.

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