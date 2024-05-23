$90.25+0.0697.88-0.02
Войти в почту

Король Бахрейна назвал Путина другом

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа считает президента России Владимира Путина другом. Об этом сообщили ТАСС в посольстве королевства в РФ.

Король Бахрейна назвал Путина другом
© РИА Новости

Ранее король Бахрейна и президент России провели переговоры в Кремле.

«Его величество король Хамад обсудил со своим другом президентом Путиным ряд региональных и международных вопросов», — рассказали в посольстве по их итогам.

Также король Бахрейна отметил, что Манама имеет «сильное желание развивать сотрудничество и его механизмы во всех областях и на всех уровнях» с Россией, указали в диппредставительстве.

Политика
Владимир Путин
Манама
Бахрейн
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости