Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе удлиненную версию Аurus. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Переговоры Путина и короля Бахрейна проходили в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Со стороны России в переговорах приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков. Хамада бен Иса Аль Халифа сопровождали советник по нацбезопасности и командующий королевской гвардии, глава королевской канцелярии и два министра.

«Да, могу сказать (что было подарено — прим. ред.) — в том числе длинная версия автомобиля Аurus», — рассказал Ушаков журналистам после переговоров.

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Напомним, что перед переговорами Путин помог Хамаду Бен Исе Аль Халифу правильно надеть наушник для синхронного перевода. По традиции российский лидер первым начал разговор, однако почти сразу прервался — король не смог с первого раза надеть наушник. Помогли ему в этом сопровождающие и Путин, который продемонстрировал, как это делается.