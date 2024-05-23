Захарова предостерегла ЕС от передачи доходов от активов России Украине

Евросоюз прочувствует ответные меры России в полной мере, если доходы от активов РФ будут переданы Украине, предупредила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, Москва имеет полный арсенал ответных экономических и политических мер в отношении недружественных стран.

Можно даже не сомневаться, что в Европейском союзе в полной мере прочувствуют на себе эффективность наших ответных действий, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что «споры, различные точки зрения и претензии друг к другу» есть, но решаться эти вопросы должны в судебном порядке. Российская сторона предпримет для защиты своих интересов «все необходимые меры», в том числе судебные иски, предупредила Захарова.

Она также напомнила, что любые посягательства на российские активы Москва рассматривает как нарушающие международное право. По ее словам, речь идет о «попытке легитимизации воровства на государственном уровне».

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев предположил, что США не станут конфисковывать российские замороженные активы. Он не исключил, что Вашингтон согласится на компромисс с РФ, при котором обе страны вернут друг другу заблокированные денежные средства.