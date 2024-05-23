Захарова обратилась с призывом к Израилю по Газе

Россия призывает руководство Израиля остановить кровопролитие в секторе Газа и вернуться к переговорам об урегулировании конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Вновь призываем руководство Израиля остановить кровопролитие в секторе Газа, возобновить переговоры по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН, которые предусматривают создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, и соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву", - сказала дипломат.

Захарова в ответ на вопрос об оценке последствий ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху напомнила, что принципиальное отношение РФ к этому "так называемому уголовному суду остается неизменным".

"Мы отрицательно относимся к самой этой структуре, и мы об этом говорим честно и открыто, и это наше отношение связано не с конъюнктурной позицией в отношении России, - продолжила она. - Эта наша принципиальная позиция, потому что были понятны принципы, на которых эта структура действует и кто на нее оказывает влияние". Дипломат также назвала "ошибочным" и "не соответствующим никаким нормам" тот факт, что прокуроры МУС считают себя вправе "вершить правосудие в отношении граждан всех стран, в том числе тех государств, которые не ратифицировали Римский статут". "У этого тезиса нет юридических основ", - указала официальный представитель МИД РФ.

20 мая прокурор МУС Карим Хан обратился в палату предварительного производства с требованием выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. По его утверждению, прокуратура собрала доказательства, которые позволяют полагать, что Нетаньяху и Галант "несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года". Одновременно прокурор потребовал выдачи ордеров на арест трех лидеров радикального движения ХАМАС.