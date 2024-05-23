Признание Палестины рядом европейских государств свидетельствует об ужасающих масштабах кризиса на Ближнем Востоке, которые невозможно игнорировать. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

«Упомянутый шаг трех европейских стран свидетельствует о том, что трагические события в секторе Газа, которые, к сожалению, не останавливаются и продолжаются, ежедневная гибель десятков гражданских лиц... десятки тысяч уже убитых, беспрецедентный гуманитарный кризис не могут не вызывать реакцию международного сообщества, которое все больше убеждается в необходимости достижения мира на Ближнем Востоке», — сказала Захарова. RT на русском

Ранее Норвегия, Ирландия и Испания официально признали Палестину. Решение вступит в силу 28 мая. Газета.Ru