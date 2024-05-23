Захарова рассказала о восстановлении Мариуполя

Возрождение Мариуполя, которое продолжается сейчас, вселяет оптимизм и вдохновляет жителей города. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© РИА Новости

Она отметила, что 20 мая в России отметили сразу две памятные даты — освобождение Мариуполя в 2022 году и Артемовска в 2023 году. За два года в Мариуполе проделали колоссальную работу по восстановлению города, где две трети зданий, в том числе жилой фонд, были разрушены.

По словам Захаровой, сейчас город напоминает большую стройку. В городе уже открыта новая набережная, а на месте «Азовстали» сейчас создают индустриальный парк и логистический центр.

«Возрождение азовской жемчужины, которой по праву считается Мариуполь, вселяет оптимизм, вдохновляет жителей города. Каждый месяц всё больше мариупольцев, вынужденно покинувших родные края, возвращаются домой», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что полноценному началу работ по восстановлению Артемовска сейчас мешает близость к линии соприкосновения и обстрелы Вооруженных сил Украины. Вместе с тем там продолжается разминирование, а жителей обеспечивают энергией и продовольствием.

Дипломат отметила, что в общей сложности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях восстановили и построили свыше 170 жилых многоэтажек, свыше 350 объектов ЖКХ, энергетики, административного, социального и иного назначения. Захарова также напомнила, что на 2024 год утвержден план по продолжению восстановления зданий — планируется отремонтировать и возвести свыше 5,5 тысяч новых объектов.