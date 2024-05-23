Мэр Воронежа Кстенин заявил о своей отставке

Мэр Воронежа Вадим Кстенин уходит в отставку в связи с переходом на новую работу. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Кстенин назвал путь главы города долгим и непростым, но очень интересным. Затем он перечислил достижения, которых город смог достичь с поддержкой областного правительства.

Мэр заявил об очищении бюджета от многомиллиардных долгов перед банками, улучшении инфраструктуры, тротуаров, маршрутов, благоустройстве дворов и общественных пространств.

Вадим Кстенин поблагодарил жителей города за годы совместного труда, а также губернатора Александра Гусева за доверие и помощь городу и его людям.

Глава города заявил, что с 13 июня уходит в отпуск, после которого уже выйдет на новую работу.