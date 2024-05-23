Президент России Владимир Путин на переговорах с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой подсказал монарху, как правильно надеть наушник для синхронного перевода. Об этом сообщает ТАСС.

Путин и король Бахрейна проводят встречу в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. По традиции, российский лидер первым начал разговор, поприветствовав Хамада бен Ису Аль Халифу. Однако почти сразу президенту пришлось взять паузу — король не смог с первого раза надеть наушник. Помогли ему в этом сопровождающие и Путин, который продемонстрировал, как это делается.

Со стороны России в переговорах участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, а также помощник президента Юрий Ушаков. Короля сопровождают советник по нацбезопасности и командующий королевской гвардии, глава королевской канцелярии и два министра.

Отметим, что схожая ситуация возникла во время встречи российского президента с коллегой из Южного Судана Сальватором Кииру. Во время переговоров в Кремле Путин также подсказал, как правильно надевать наушник.