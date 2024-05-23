МИД пообещал ответить на ужесточение правил въезда россиян в Норвегию

Москва пообещала ответить Норвегии после ужесточения правил въезда соотечественников в европейскую страну. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, сообщает радио Sputnik.

Дипломат также заметила, что такие поступки Осло ведут к окончательному разрушению отношений между двумя странами.

Ранее стало известно, что Норвегия вводит дополнительные ограничения в отношении россиян. Так, с 29 мая гражданам России, прибывающим в королевство в туристических целях, а также в иных целях «непервостепенной важности», будет отказано во въезде.