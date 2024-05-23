Путин подсказал королю Бахрейна, как пользоваться наушником для перевода

Президент Владимир Путин на встрече с королём Бахрейна в Кремле подсказал ему, как пользоваться наушником для синхронного перевода.

Перед началом переговоров в узком составе король Хамад ибн Иса Аль Халифа не сразу установил наушник для перевода, заминка продлилась недолго, российский лидер подсказал, как надевается наушник.

Спустя какое-то время делегации начали переговоры.

В Кремле отметили, что стороны обсудят перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.