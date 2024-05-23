В Госдуме поблагодарили Норвегию «за глупость» после запрета на въезд российских туристов

Запрет Норвегии на въезд российских туристов позволит повысить привлекательность отдыха в России, поэтому спасибо властям скандинавской страны «за глупость». Об этом заявил «Московскому комсомольцу» первый заместитель главы комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.

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Сегодня власти Норвегии объявили о решении с 29 мая отказывать во въезде в страну гражданам России, приезжающим в туристических или целях «непервостепенной важности».

Исключение могут сделать для тех, кто приезжает в гости к близким родственникам, а также на работу или учебу как в Норвегии, так и в других странах Шенгенской зоны.

Депутат Госдумы Николай Валуев обратил внимание на то, что методов «воздействия» на Россию становится все меньше и «необходимо их выдумывать».

«Чем и занимается, в частности, Норвегия. И они не одиноки среди стран ЕС, кто занимается подобной практикой. Ну а лишать себя денег – это за гранью, ибо они же могли пополнить бюджеты этих стран. Мы, в свою очередь, только быстрее заменим их турпродукт нашим отечественным. В какой-то степени спасибо им за глупость», - подчеркнул парламентарий.

Ранее на фоне российской спецоперации на Украине Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь граждане РФ должны получать шенген на общих условиях. В частности, платить более высокий визовый сбор, предоставлять расширенный список документов и дольше ждать рассмотрения заявлений.

При этом Эстония, Латвия, Литва и Польша запретила въезд для россиян, имеющих любые шенгенские визы.