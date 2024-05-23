В Кремле объяснили новые задержания в Минобороны

В России последовательно ведется борьба с коррупцией на всех уровнях, это постоянно продолжающаяся работа, а не компанейщина. Об этом в связи с новыми задержаниями в Минобороны заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, борьба с коррупцией – это составная часть деятельности правоохранительных органов.

«Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отказался говорить о деталях, сославшись на то, что не имеет на это полномочий.

Названа причина задержания замначальника Генштаба генерала Шамарина

Сегодня стало известно о задержании начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба России, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. 17 мая по делу о мошенничестве был арестован бывший командующий 58-й общевойсковой армией, генерал-майор Иван Попов. До этого по делу о взятках были арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов.