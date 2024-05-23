Глава Крыма: Путин работает почти круглосуточно

Президент России Владимир Путин работает практически круглые сутки и до него можно дозвониться в любое время, если возникает острая необходимость. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Он отметил, что с точки зрения внешней политики и движения России вперед основная нагрузка лежит на Путине. Он проводит в этом плане колоссальную работу, подчеркнул глава Крыма.

«Наша задача — подставить плечо лидеру», — заключил Аксенов.

Напомним, что в апреле Путин поддержал Аксенова в его намерении выдвинуться на новый срок. Российский лидер отметил, что под его руководством на полуострове решаются успешно решаются основные проблемы. Путин выразил уверенность, что крымчане поддержат главу региона при избрании на новый срок и пожелал ему удачи на выборах.