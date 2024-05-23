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Анонсирован двухдневный визит Путина в Минск

Президент РФ Владимир Путин сегодня вечером отправится с двухдневным официальным визитом в Минск, где проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Уже вечером ожидаем контакты Путина и (президента Белоруссии Александра) Лукашенко. Президент приедет с официальным визитом», — сообщил представитель Кремля. Газета.Ru

Кроме того, ожидается более обширное общение президентом, отметил пресс-секретарь президента РФ. Российская газета

Анонсирован двухдневный визит Путина в Минск
© РИА Новости
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