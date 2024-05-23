Показ американским конгрессменом Майклом Макколом карты России с зоной, которую могут накрыть переданные Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS — это сумасшествие, у Москвы имеется гарантированная возможность мгновенно уничтожить любого агрессора. Действия своего коллеги из США раскритиковал депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Lenta.ru

«В конгрессе США, похоже, сумасшествие взяло верх над здравомыслием и чувством самосохранения. Но у этой слетевшей с катушек страны-агрессора подобный план не пройдет», — указал парламентарий. По словам Шеремета, у «миролюбивой и очень терпеливой современной России» есть все необходимые средства, чтобы уничтожить агрессора, на каком континенте он бы ни находился. Газета.Ru

Ранее председатель нижней палаты конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные Украине американские ракеты ATACMS. Маккол, обращаясь к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием отменить запрет для Киева наносить удары американским оружием по территории России, заявил, что недосягаемая сейчас для украинских войск зона используется российской артиллерией для обстрелов Украины. Российская газета