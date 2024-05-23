МИД РФ: Москва и МАГАТЭ смогут провести анализ воды с "Фукусимы" в России

Директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева рассказала РИА Новости, что Москва прорабатывает совместно с МАГАТЭ возможность анализа воды с АЭС «Фукусима» в российских лабораториях.

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«В МАГАТЭ направлен список из нескольких российских организаций, которые могли бы участвовать в такой деятельности, однако фактически наши специалисты к работе еще не приступили – идет проработка всех организационных вопросов», — пояснила Воробьева.

Дипломат добавила, что агентство явно не торопится, но нет оснований обвинять МАГАТЭ в намеренной задержке процесса.

По словам Воробьевой, скорость обусловлена, возможно, тем, что сброс воды с атомной станции рассчитан на 30 лет.

До этого оператор аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» компания ТЕРСО 15 марта возобновила приостановленный после землетрясения сброс воды со станции.

Работу оборудования «Фукусимы-1» приостановили в ночь на пятницу, 15 марта.