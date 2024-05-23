МИД РФ исключил возобновление контактов с Японией в текущих условиях

Отношения обеих стран продолжают ухудшаться.

Об этом заявила РИА Новости директор третьего департамента Азии Людмила Воробьёва.

«Разрыв — это выбор японской стороны, ей и думать о будущем отношений. В таких условиях инициировать восстановление политконтактов мы не намерены», — сказала дипломат.

Она добавила, что в марте Токио принял новый пакет санкций и возвращение к нормальному диалогу невозможно без реальных шагов правительства Фумио Кисиды по отказу от антироссийской риторики.