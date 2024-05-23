Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером бен Хамад бен Исой Аль Халифой и пригласил их посетить республику.

"В Москве у меня состоялась очень теплая встреча с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Нассером бен Хамад бен Исой Аль Халифой <...> Я с большим удовольствием пригласил короля и наследного принца посетить Чеченскую Республику, если им позволит рабочий график. Хамад бен Иса Аль Халифа также предложил мне приехать в Бахрейн в удобное для меня время. Мы условились и дальше активно содействовать укреплению нашего взаимодействия и братства", - написал Кадыров в Telegram-канале.