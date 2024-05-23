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Володин ответил на слова Блинкена о разбившемся на вертолете Раиси

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о президенте Ирана Эбрахиме Раиси, который разбился на вертолете, прозвучали цинично и бесчеловечно, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Володин ответил на слова Блинкена о разбившемся на вертолете Раиси
© РИА Новости

Так парламентарий прокомментировал слова Блинкена, который заявил, что жизнь иранцев после трагедии якобы улучшится. Народу Ирана «стало лучше», сказал американский политик, подчеркнув, что США не скорбят в связи с произошедшим, несмотря на официально выраженные соболезнования.

«Такое хамское отношение вызывает все большее раздражение у граждан других стран. Из-за политики Вашингтона скоро само слово «американец» станет во всём мире ругательным», — считает Володин.

По его словам, на улицы Тегерана для прощания с главой государства после трагедии вышли миллионы скорбящих граждан. На этом фоне заявление Блинкена выглядит как слова представителя режима, который живет в ощущении собственной исключительности, уверен спикер Госдумы.

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Иран, Исламская Республика
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