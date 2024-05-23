РФ предупредила о последствиях пересмотра Японией отказа от вооруженных сил

Россия примет контрмеры по укреплению национальной обороноспособности в случае отмены в Японии 9-й статьи Конституции, предполагающей отказ от войны как суверенного права нации или применения вооруженных сил (ВС) как средства разрешения международных споров. Об этом предупредила директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева в разговоре с РИА Новости.

«Такое развитие событий чревато дополнительными угрозами безопасности России», — пояснила она. Воробьева подчеркнула, что возможный пересмотр данной статьи не может обойтись без внешнеполитических последствий для Токио.

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Она добавила, что Россия продолжает внимательно наблюдать за попытками Токио «подвергнуть ревизии пацифистские положения послевоенной конституции». По словам Воробьевой, данный процесс набирает обороты.