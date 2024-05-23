Антонов: Украина хочет спровоцировать членов НАТО на столкновение с Россией

Украинские власти видят своей целью провокацию США и других государств - членов Организации Североатлантического договора (НАТО), чтобы добиться столкновения России с участниками альянса.

Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя призывы американских политиков предоставить возможность Киеву использовать американское оружие для нанесения ударов в глубине российской территории.

"Подобные провокационные заявления крайне опасны и безрассудны. Призывы русофобов означают лишь одно - дальнейшее втягивание США в конфликт на Украине на стороне агонизирующего режима [украинского президента Владимира] Зеленского. Уровень истерической реакции на наши успехи на фронте в Вашингтоне растет в геометрической прогрессии не по дням, а по часам", - приводит российское диппредставительство слова Антонова в Telegram-канале.

"Политики и законодатели продолжают испытывать наше терпение. Каждый день слышим новые предложения о расширении военной помощи киевской хунте. Очевидно, что для Киева главное - спровоцировать США, а также другие страны НАТО на необдуманные действия и добиться лобового столкновения России с участниками блока", - добавил посол.