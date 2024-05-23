Кадыров пригласил Путина в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пригласил Владимира Путина посетить регион.
Кадыров рассказал, что встретился с главой государства в Москве, чтобы доложить о социально-экономической ситуации в Чечне.
«Поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний и личное участие в позитивных изменениях региона. А также передал пожелание народа — пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую Республику», — написал Кадыров в соцсетях.
Кадыров выложил фото с президентом, где они держат фотографию панорамы столицы Чечни. «Наглядно показал, как будет выглядеть самый большой микрорайон Грозного», — написал глава Чечни.